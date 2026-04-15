Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okul saldırısının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 1 öğretmen, 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 sınıflı okulda 1214 öğrenci eğitim görüyor, 52 öğretmen görev yapıyor.

5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE SALDIRDI!

Saldırıda çok sayıda silah ve şarjör kullanıldı. 8. sınıf öğrencisi olan saldırganın emekli polis memuru çocuğu olduğu ortaya çıktı. Babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü evden okula getiren öğrenci ortalığı kana buladı.

Saldırgan okulda kendi hayatına da son verdi. Yaralılara müdahale edilmeye devam ediliyor. Kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.





YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Okulda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İlk görüntülerde bir yaralının sedyeyle ambulansa taşındığı görüldü. Aileler okul önünde toplanmaya başladı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye gitmek için yola çıktığı aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Gürlek şunları söyledi:

-Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir.

-Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

-Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır