2026 Dünya Kupası D Grubu'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 yenilerek üçüncü maçın sonucuna bakılmaksızın 24 yıl sonra katıldığımız turnuvadan elendik... Üçüncü ve son maçta ise ev sahibi ve grup lideri ABD'yi Arda Güler, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-2 mağlup ettik.

MİLLİ TAKIM'I KARIŞTIRACAK BEĞENİ

90+8'de Kaan Ayhan'ın galibiyet golü birçok farklı duyguyu bir arada yaşatırken, karşılaşmanın ardından deneyimli futbolcunun eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğenmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın beğendiği paylaşımda, eşinin Galatasaray formalı fotoğrafının üzerine yazılan "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.