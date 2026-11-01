Oynadığı reklam filminde "Bay Pardon" olarak tanınan ve 90'lı yılların tanınan isimlerinden Kaan Girgin'in son hali ortaya çıktı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 59 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Girgin'in gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla güncel görüntüsünün karşılaştırıldığı paylaşımlarda, yıllar içindeki fiziksel değişimi dikkat çekti.

Gençlik döneminde gür saçları ve ince yüz hatlarıyla tanınan oyuncunun son görüntüsünde saçlarının seyrekleştiği ve kilo aldığı görüldü.

'BAY PARDON' KARAKTERİYLE TANINDI

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk kariyerine başladı.

Girgin, bir banka reklamında canlandırdığı "Bay Pardon" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından rol aldığı Ayrı Dünyalar dizisiyle ekranların tanınan isimleri arasına girdi.

Oyuncu, "Gözlerinde Son Gece" dizisinde Türkan Şoray ile birlikte kamera karşısına geçti. Kariyeri boyunca "Dabbe", "Beşinci Boyut", "Lale Devri" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlarda da rol aldı.

Özel hayatıyla da bir dönem magazin gündeminde yer alan Kaan Girgin, oyuncu Ceyda Düvenci ile yaptığı evlilikle uzun süre konuşulmuştu.