Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 alma kararı sonrası Türkiye, birçok parçasını ürettiği ve ortağı olduğu F-35 programından çıkarıldı ve ABD’den hava sanayi ambargosu yedi. Yerli savaş uçağı KAAN’ın üçüncü prototipi olan P2 geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Ancak üzerinde sadece prototipler için verilen ABD yapımı GE 129- F110 motoru bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD Kongresi’nin KAAN motorlarına uyguladığı blokajdan bahsetmesinin üzerinden 6 ay geçti ancak blokaj kalkmadı.

TÜRK MOTORU BEKLENİYOR

Prototipler medyaya gösterildi, ilk prototipin uçuşu 2025’te gerçekleşecekti ancak olmadı. Şimdi P2’nin 2026 başlarında uçacağı belirtiliyor. Alman Flug Revue isimli havacılık dergisi, KAAN’ın motorları ABD’den alınamadığı için başka çözümler arandığını ancak bir çözüm bulunamadığını yazdı. Yeni KAAN modellerinde geliştirme aşamasında olan Türk yapımı TF35000 motorları kullanılacak ancak bunların ne zaman hazır olacağı bilinmiyor.

AMBARGO DEVAM EDİYOR

ABD’nin ambargosu İran savaşına rağmen devam ediyor. Rusya’dan alınan S-400’ler ise ne geri verilebiliyor ne de başka ülkeye satılabiliyor. Türkiye’nin aldığı bu S-400’lerin ortada kalmasının Türk Hava Kuvvetleri’ni zayıflattığı değerlendirmesi yapılıyor.