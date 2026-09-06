Oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının bekar yaşamı eleştiren ve evlilik ile çocuk sahibi olmayı teşvik eden paylaşımları tartışma yarattı.

Oyuncu ve komedyen Kaan Sekban da söz konusu yorumlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Sekban, insanların mutsuz olabileceklerini bilseler dahi evlenmeleri gerektiği yönündeki söylemleri eleştirdi.

Sekban, “Mutsuz olacağınızı da bilseniz evlenin demiş birisi. Demek ki kendisi epey mutsuz” ifadelerini kullandı.

"BEKAR OLMAK YALNIZ KALMAK DEĞİLDİR"

Sekban, Kılıç’ın vefatı üzerinden bekar insanların yaşam tercihlerinin sorgulanmasını “hadsizce ve densizce” olarak nitelendirdi.

Bekarlığın otomatik olarak yalnızlık anlamına gelmediğini vurgulayan Sekban, insanların arkadaşlık, dostluk ve sosyal çevreleri aracılığıyla da güçlü bağlar kurabileceğine dikkat çekti.

İnsanların iletişime ve sağlıklı ilişkilere ihtiyaç duyduğunu belirten Sekban, bunun herkes açısından evlilik ve çocuk sahibi olmak anlamına gelmediğini savundu.

Evlilik ve çocuk sahibi olmanın bunu isteyen insanlar için güzel bir hayat deneyimi olduğunu ifade eden Sekban, ancak bu yaşam biçiminin herkes için aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaan Sekban'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Serhat Kılıç'ın vefatı üstünden çok garip bir şekilde hadsizce ve densizce bekar yaşamayı tercih eden insanların hakir görüldüğü saçma sapan tezler boca edilmeye başlamış. Bu sözde tespitlerin çoğu derin bir hasetin tezahürü şüphesiz. Yoksa niye bir insan kendisi gibi bir yaşam tercih etmeyen birine böyle tepeden baksın durup dururken?

Mutsuz olacağınızı da bilseniz evlenin demiş birisi. Demek ki kendisi epey mutsuz. Bekar olmak, yalnız kalmak demek değildir. Toplumdan izole olmayı gerektirmez. Kendine kurduğun sosyal çevre, gerçek arkadaşlar, sağlam dostluklar çoğu evli barklınınkinden daha sağlıklı bir habitat sağlayabilir.

Bununla birlikte tabi ki en kendine yeten insanın bile iletişime, düzgün ilişkilere ihtiyacı vardır. Sahip olduğumuz çok şey paylaştıkça güzelleşir. İnsana iyi gelen bir partner ve o güzel ilişkinin meyvesi çocuklar harika bir şeydir. Ancak bunun kendisine göre olmadığını düşünen ya da o yola birlikte çıkacağı kişiyi bulamadığına inanan veya bu dünyaya çocuk getirmeyi tercih etmeyen insanlara da zavallı acınası modernler gözüyle bakmak esas acınası olandır.

Nice evliler biliyorum ki o evliliklerin içinde sıkışıp kalmış, sabahtan akşama günde 40 tane tvit atıp, ona buna alev göndererek bu sıkışmışlıkta nefes almaya çalışan... Daha çok yeni aslanlar gibi evladım var diyen Güllü'yü kızı balkondan atmadı mı?

Tabi ki münferit olaylardan genelleme yapılmaz. Ne Kılıç'ın vefatından yola çıkıp 'yalnız öleceksiniz modernler tez çoluk çocuğa karışın' denebilir, ne Güllü'den yola çıkarak 'çocuk yapmak büyük risk aman ha' diye saçmalanabilir. Bunların hepsi insanın kendini ölçüp biçip yaptığı hayat tercihleridir.

Tekrar söylüyorum dünyanın en güzel şeyi hayatına harika insanlar katmak ve onları hayatında tutmaktır ama bunun tek yolu bir gün altıma yaparsam popomu temizlesin diye mutsuz olacağını bile bile kendini dört duvar arasına hapsetmek değildir.

Allah herkesin karşısına -ister eş, ister sevgili, ister partner, ister arkadaş, ister yoldaş- doğru düzgün insanlar çıkarsın ve dozunda kendi kendine yetmeyi, kimseye muhtaç olmadan işlerini görebilmeyi nasip etsin."