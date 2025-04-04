Oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen eylül ayında İtalya Roma'da dünya evine girmişti.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.

Oyuncu çift birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

Oğullarına Fikret Hakan adını veren çift hastane çıkışı görüntülendi.

"İNSAN BAŞINA GELMEDEN ANLAMIYORMUŞ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaan Yıldırım, "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, baba olmak hakkında "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" diye konuştu.

"BABAMIN İSMİ HAKAN"

Oğlunun kime benzediği sorulan oyuncu, "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Ben Pınar'ı görüyorum daha çok, o beni gördüğünü söylüyor. Değişir tabii zamanla" yanıtını verdi.

Oğlunun adı hakkında ise Kaan Yıldırım "Babamın ismi Hakan. Fikret isminin anlamını da çok sevdik. Akıl, düşünce, fikir sahibi demek. O yüzden öyle istedik" dedi.