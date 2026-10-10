Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dolaplardan çıkan kalın giysilerde en sık karşılaşılan sorun sürtünmeden kaynaklanan topaklanmalardır. Sevilerek giyilen kaban ve trikoları eski gösteren bu can sıkıcı durum, aslında evde bulunan çok basit bir malzemeyle tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

MUTFAKTAKİ TEMİZLİK MALZEMESİ GİYSİ KURTARICISI OLDU

Tüy toplama ruloları ya da özel cihazlar kullanmadan kıyafetlerin pürüzsüz görünümünü geri kazanmak mümkün. Çözüm ise neredeyse her evde bulunan bulaşık teli. Kalın dokulu kumaşlarda zamanla oluşan iplik birikintilerini yıpratmadan toplayan bu yöntem, matlaşan kıyafet yüzeylerini canlandırmak için oldukça pratik bir alternatif sunuyor.

UYGULARKEN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR

Kumaş yapısına zarar vermeden en iyi sonucu almak için ilk olarak kullanılmamış temiz bir bulaşık telini hafifçe nemlendirmek gerekiyor. Telin nemli olması, metalin sertliğini kırarak kumaş üzerinde takılmadan rahatça kaymasını sağlıyor. Ardından teli, tiftiklenen alanların üzerinde bastırmadan, yumuşak dairesel hareketlerle gezdirerek gevşeyen liflerin saniyeler içinde toplanması sağlanıyor. İnce triko, atkı veya bere gibi daha hassas dokularda ise teli kumaşa aşırı bastırmadan, yalnızca yüzeydeki topakları alacak şekilde son derece hafif dokunuşlarla hareket ettirmek yeterli oluyor.

HANGİ KUMAŞLARDA KULLANILMALI?

Bu pratik temizlik yöntemi özellikle kaban, kaşe ve sık dokulu kalın yünlüler için son derece uygundur. İpek, saten veya ince penye gibi hassas kumaş türlerinde ise dokunun zarar görmemesi adına tercih edilmemelidir.