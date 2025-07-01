Türkiye'nin en iyi liseleri arasında kabul edilen Kabataş Erkek Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan Deniz Güler, dünyanın önde gelen üniversitelerini kıyasıya bir rekabete soktu.

ABD, Kanada ve Avrupa'dan 30'un üzerine üniversiteden burslu eğitim teklifi alarak tarihe geçen Güler, tercihini kendisine 80 bin 500 dolarlık eğitim desteği sağlayan ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nden yana kullandı.

OKUL TARİHİNE GEÇTİ

Kabataş Erkek Lisesi, okul tarihine geçen başarıya kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ""12. sınıf öğrencimiz Deniz Güler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Hollanda'dan 30 farklı üniversiteden burslu kabul alarak okul tarihine geçti. Deniz Güler; akademik başarısı, bilimsel merakı ve liderlik potansiyeliyle, dünyanın en seçkin üniversiteleri tarafından büyük ilgi gördü." ifadelerine yer verdi.



KABUL ALDIĞI ÜNİVERSİTELER AÇIKLANDI

Deniz Güler'in eğitimine Pennsylvania Üniversitesi'nde devam edeceği bilgisi verilen açıklamada "Deniz Güler, bu olağanüstü başarıların ardından eğitimine University of Pennsylvania'da çift anadal (Biophysics & Bioengineering) yaparak ve Penn World Scholar olarak devam edecek. Öğrencimiz Deniz Güler'i yürekten tebrik ediyor, dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlayacağına olan inancımızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Yapılan paylaşımda, Güler'in kabul aldığı üniversitelerin de listesi paylaşıldı