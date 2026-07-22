Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2027 yılı için hac kuraları çekildi. Diyanet aracılığıyla yaklaşık 50 bin kişi hacca gidecek. Hac ücretleri bu sene 26 bin 500 Riyal ile 90 bin Riyal arasında değişiyor. Bu tutar Türk parasıyla 300 bin ile 1 milyon liraya denk geliyor.



3’TE 1 KÂR EDECEK



Diyanet İşleri’nde bu yıl hac ve umre organizasyonlarından 45 milyar lira bekleniyor. Bu tutarın yaklaşık 15 milyar lirasının ise kâr olarak Diyanet’in kasasında kalacağı hesaplandı. Diyanet’in umre için belirlediği ücretleri ise 60 bin liradan başlıyor.



KONTENJANIN ÇOĞU DIYANET’TE



Hac için Türkiye’ye tahsis edilen kontenjanın büyük dilimi Diyanet’e ayrılıyor. Her yıl yaklaşık 85 bin kişi hacca gidiyor. 50 bin hacı adayının ulaşım, konaklama ve diğer hizmetleri Diyanet tarafından organize ediliyor. 35 bin kişi de seyahat şirketlerince hacca götürülüyor.



174 MİLYAR LİRALIK DEV BÜTÇEYE SAHİP



Diyanet Işleri’nin 2027 yılı dönemine ilişkin umre programlarında ücretler; tur süresi, konaklanan otelin Kabe’ye uzaklığı ve odada kalacak kişi sayısına göre farklılık gösteriyor. Umre ücretleri yaklaşık 60 bin liradan başlıyor. Hac ücretleri ise umre ücretinin en az beş katı. En düşük hac ücreti 300 bin lira. Tabi kuradan çıkılabilirse...



EN BÜYÜK GELİR HAC VE UMREDEN



Hac ve umre organizasyonlarında bir yıl yaklaşık 45 milyar TL’lik para traőği oluşacağı hesaplandı. Bu tutarın yüzde 40’ına karşılık gelen 15 milyar TL’lik bölümünün organizasyon geliri olarak Diyanet’e kalacağı hesaplandı. Bu yıl bütçesi 174 milyar 400 milyon TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en büyük gelirini, hac ve umre organizasyonundan elde elde ediyor.





