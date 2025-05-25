Sorunları çığ gibi büyüyen eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 bin 212 kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Moritanya’ya gitti.

Bakan Tekin, Moritanya ziyaretinde okulları gezdi, kitap okuma etkinliğine de katıldı. Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüşen Tekin, eğitim, ticaret, ekonomi ve kültürel ilişkiler ve bilimsel çalışmalar konusunda iş birliği imkanlarının ele alındığını vurguladı.

İKİNCİ VATANIMIZ GİBİ

Eğitim-turizm-ticaret alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalayan Tekin, Moritanya Eğitim Reformu Bakanı Houda Babah ile iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini değerlendirip, atılacak yeni adımları ele aldıklarını söyledi. Tekin, “Sanki ikinci vatanımız gibi ilgi gördük. Moritanya ile ilişkilerde ivme kazandıracak adımlar atıyoruz” dedi.

4 kadınla evlilik yasal

Bakan Tekin’in iş birliği için gittiği Moritanya’da kız çocuklarının 5 yaşından itibaren kilo aldıran gıdalar ve deve sütü ile beslenip obez olmaları sağlanıyor. Ülkedeki erkekler de kilolu kadınları tercih ediyor. Kız çocukları 15-18 yaş arasında evlendiriliyor. Ülkedeki kadınların okur yazarlık oranı yüzde 41 civarında bulunuyor. Moritanya’da bir erkek yasal olarak 4 kadınla evlenebiliyor, 15-49 yaş arasındaki tüm kadınlara “Dini gereklilik” denilerek kadın sünneti yapılıyor. Moritanya’da 1981 yılına kadar kölelik de yasal görülüyordu, alkol tüketimi ve satışı da yasak.