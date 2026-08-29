Afrika seyahati kapsamında Namibya’yı ziyaret eden Ayşe isimli Türk gezgin, Himba kabilesiyle bir araya geldiği sırada yaşadığı ilginç anları anlattı.

Kabile üyeleriyle sohbet eden Ayşe, kendi anlatımına göre kabile reisinden beklemediği bir evlilik teklifi aldı. Reis, Türk gezgine 5 inek karşılığında 4’üncü eşi olmasını teklif etti.

“5 İNEĞİ AZ BULDUM”

Teklif karşısında şaşkınlığını esprili bir dille anlatan Ayşe, “5 ineği az buldum… Bir de 4. eş olacaksın” ifadelerini kullandı.

Gezginin anlatımına göre yaşanan diyalogda hem teklif edilen inek sayısı hem de kendisine “4’üncü eş” olmasının teklif edilmesi dikkat çekti.