Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Marubo kabilesi, yüzyıllardır geleneklerine bağlı bir yaşam sürdürüyordu. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın Starlink uyduları, geçen yıl 2 bin nüfuslu yerli kabilesinin internetle tanışmasını sağladı. ABD’li New York Times gazetesi ile Yahoo ve TMZ, yerliler için “Teknoloji karşısında serseme döndüler” ve “Yetişkin içerik bağımlısı oldular” diye haber yaptı. Yerliler yargıya başvurdu.

SÖMÜRGECİLİĞE YANIT MARUBO

Kabilesi, Los Angeles’ta 180 milyon dolar (yaklaşık 7 milyar TL) tazminat talebiyle açtı. Başvuruda, haberdeki ifadelerin “Okura Marubo halkının ahlaki ve toplumsal bir çöküş yaşadığı mesajı verdiği” belirtildi. NYT, haberini yalanlasa da özür dilemedi. Gazetenin sözcüsü, “Davaya karşı güçlü savunma yapacağız” dedi. Hukukçular dava için “Ahlaki sömürgeciliğe karşı hukuki yanıt” yorumu yaptı.