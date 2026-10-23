Seyahat uzmanları ve tecrübeli kabin görevlileri, uçaklarda sürekli tekrarlanan kaba davranışlara ve gizli kalmış nezaket kurallarına dikkat çekerek ezber bozan bir "uçuş anayasası" hazırladı. Uçağa biniş anından inişe, koltuk yatırmadan ayak hijyenine kadar herkesin doğru bildiği yanlışlar ilk kez bu kadar net ortaya döküldü.

UÇAĞA EN SON BİNMEK HAVALI SAYILIYOR

Uçuş öncesi kapı önünde uzun kuyruklar oluşturmak ve bir an önce içeri girmek için itişip kakışmak uzmanlar tarafından en büyük acemilik olarak değerlendiriliyor. Biniş anında kapıyı kalabalıklaştıranlara havacılık dünyasında "kapı biti" adı verilirken, süreci en sona bırakmanın hem stresi azalttığı hem de daha konforlu bir biniş sağladığı belirtiliyor. Kabin ekibinin her koşulda bagajınıza bir yer bulacağını hatırlatan uzmanlar, üst raflarda yer kavgası yapmamak için uçağa binmeden önce pasaport, kulaklık ve şarj aleti gibi temel eşyaları içeren küçük bir "koltuk çantası" hazırlanmasını tavsiye ediyor.

UÇAKTAKİ EN KABA DAVRANIŞ KABUL EDİLİYOR

Uçakta bir başkasının yer değiştirme talebiyle karşılaşan yolcular için de net uyarılarda bulunuluyor. Ücretini ödediğiniz veya önceden seçtiğiniz koltuğu başkasına devretmek zorunda değilsiniz. Ancak uzmanlar, küçük çocuğu olan ebeveynler veya yardıma muhtaç yaşlı çiftler söz konusu olduğunda vicdani bir esneklik gösterilmesini öneriyor. Aynı şekilde önünüzdeki koltuğu tutarak ayağa kalkmak, arka sıradaki kişiyi aniden sallayacağı ve uykusunu böleceği için uçak içindeki en kaba hareketlerden biri olarak kabul ediliyor.

ORTA KOLTUKTA OTURANIN HAKKI VE ÇIPLAK AYAK TEHLİKESİ

Uçak içi hiyerarşisinde en şanssız konumda olan orta koltuk yolcuları için yazısız bir kural geçerli: Her iki orta kolçak da tamamen orta koltuktaki yolcuya aittir. Ayakkabı çıkarma konusunda ise uzmanlar sınırları kesin bir dille çiziyor. Uzun uçuşlarda ayakkabı çıkarılabiliyor ancak çorapların kesinlikle ayakta kalması gerekiyor. Özellikle tuvalete çorapla veya çıplak ayakla gitmenin büyük bir hijyen felaketi olduğuna dikkat çekilerek, yerdeki sıvının zannedildiği gibi sadece su olmayabileceği hatırlatılıyor.

KOLTUK ARASINA DÜŞEN TELEFONLAR VE ARAMA DÜĞMESİ

Kabin görevlilerini sadece bir içecek daha istemek için sürekli çağırmak hoş karşılanmazken, telefonun koltuk mekanizmasına düşmesi gibi durumlarda çağırma düğmesine basmak hayati önem taşıyor. Koltuk koluna sıkışan bataryaların ezilerek yangın çıkarma riski taşıdığı ifade ediliyor. Son olarak uçuş sırasında yüksek sesle video izlememek, kulaklık kullanmak ve koridoru bir yoga stüdyosuna çevirmeden sadece hafif esneme hareketleri yapmak gökyüzündeki huzurun anahtarı olarak gösteriliyor.