Legally Blonde, Hellboy ve Cruel Intentions filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Selma Blair, uçakta yaşandığı öne sürülen olay nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. Los Angeles-New York seferini yapan uçakta kabin görevlilerine saldırdığı ve onları ısırdığı iddia edilen oyuncunun avukatları, mahkemede sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Blair'in ilaçlarını aksattığı ve başını çarpmasının ardından ciddi kafa karışıklığı yaşadığı savunulurken, hâkim Indira Khan'ın sözleri de dikkat çekti.

AVUKATLARI SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Selma Blair'in avukatları, oyuncunun mahkemeye çıkarılması sırasında olay öncesinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunmaya göre Blair, uçak yolculuğundan önce uzun saatler boyunca sette çalıştı. İlaç dozlarını atlaması ve düşerek başını çarpması sonucunda ciddi kafa karışıklığı yaşadığı öne sürüldü.

Avukatları, uçakta yaşandığı iddia edilen saldırıların kasıtlı olmadığını savundu. Oyuncunun sağlık durumunun olay üzerindeki etkisine dikkat çekti.

HÂKİMDEN “ÜNLÜ OLDUĞU İÇİN ÖZEL MUAMELE GÖRMEMELİ” SÖZLERİ

Savunma sırasında oyuncunun kariyerine ve durumuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi. Hâkim Indira Khan ise Blair'in ünlü olmasının yargı sürecinde ayrıcalık sağlamaması gerektiğini belirterek, “Bayan Blair, ünlü olduğu için özel muamele görmemeli” dedi.

Suçlamaları reddeden oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili hukuki süreç ise devam ediyor.

UÇAKTA İKİ KABİN GÖREVLİSİ YARALANMIŞTI

Delta Air Lines'a ait Los Angeles-New York seferini yapan uçakta yaşandığı öne sürülen olayda iki kabin görevlisinin yaralandığı, görevlilerden birinin hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

New York Liman İdaresi, uçakta fiziksel şiddet uygulayan bir yolcu bulunduğuna ilişkin ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini açıklamıştı. FBI'ın da soruşturduğu olayın ardından 54 yaşındaki oyuncu hastaneye götürülmüş, sonrasında hakkında adli işlem başlatılmıştı.

2018'DE MULTİPL SKLEROZ TEŞHİSİ ALMIŞTI

Selma Blair, Legally Blonde, Hellboy ve Cruel Intentions filmlerindeki rolleriyle tanınıyor. Oyuncu, 2018'de multipl skleroz (MS) teşhisi aldığını açıklamış ve hastalığın kariyerini etkilediğini belirtmişti. Blair, 2021'de hastalığının remisyona girdiğini duyurmuştu.

Oyuncu, 2016 yılında da uçakta yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Meksika'dan Los Angeles'a giden uçakta alkol aldıktan sonra kontrolsüz davranışlar sergilediği belirtilen Blair, uçak indikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra ilaçlarını yanlışlıkla alkolle birlikte kullandığını açıklayan oyuncu, yaşananlar nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

SELMA BLAIR KİMDİR?

23 Haziran 1972 doğumlu Amerikalı oyuncu Selma Blair, Michigan eyaletinin Southfield kentinde dünyaya geldi. Duygusal dram ve komedi türündeki yapımlarda rol alan Blair, özellikle Cruel Intentions filminde canlandırdığı Cecile Caldwell ve Legally Blonde filmindeki Vivian karakterleriyle tanınıyor.