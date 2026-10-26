Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray’da toplanacak. Toplantının öncelikli başlıkları arasında fon soruşturmasındaki gelişmeler ve mağdur yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, fon mağdurlarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılmıştı. Kabine toplantısında, ödemelerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıların ve soruşturmanın geldiği aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI VE ARA ÖDEMELER MASADA

Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerin Kabine’nin gündeminde öne çıkması bekleniyor. Yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin uygulama süreci, ödeme takvimi ve soruşturmadaki son durumun toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Düzenlemeyle mağdur yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesine olanak tanınırken, uygulamanın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında güvenlik başlıkları da gündeme gelecek. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nun, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında görev yapacak alt komisyonların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemesinin ardından gözler TBMM’deki İzleme Komisyonu’na çevrildi.

PKK’nın silah bırakma sürecinde gelinen aşamanın, güvenlik kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD-İRAN HATTI, GAZZE VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dış politika gündeminde ABD ile İran arasındaki temaslar, Gazze’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı bulunuyor. Türkiye’nin bölgesel gelişmelere yönelik politikası ve diplomatik temasların da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Libya ile Deniz Yetki Anlaşması’nın onaylanması, Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakat Zaptı da dış politika kapsamında değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor.

EKONOMİ VE BÜTÇE MARATONU GÜNDEMDE

Kabine’de Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin yanı sıra Meclis’te önümüzdeki günlerde başlayacak merkezi yönetim bütçesi görüşmelerinin de ele alınması bekleniyor.

Bütçe sürecinde izlenecek yol haritası ve ekonomik gelişmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunacağı belirtiliyor.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Ankara’nın 29-30 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne yönelik hazırlıkların da Kabine toplantısında gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin olası etkilerinin de dış politika gündemi kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor.