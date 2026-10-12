Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 15.00'te başlaması planlanan toplantıda, Türkiye gündemindeki fon soruşturması ve tasfiye sürecinin yanı sıra yeni açılım sürecindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. FON SORUŞTURMASI MASADA Kabine toplantısının öncelikli gündem maddelerinden birinin fon soruşturması olması bekleniyor. Soruşturma kapsamında yürütülen tasfiye süreci ve yatırımcıların haklarına ilişkin düzenlemelerin değerlendirileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında alınan kararların da Kabine gündemine gelmesi öngörülüyor. Toplantıda, tasfiye sürecine ilişkin mevcut düzenlemelerin yanı sıra atılabilecek yeni yasal adımların da ele alınabileceği ifade ediliyor. YENİ AÇILIM SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç olacak. Süreç kapsamında atılması planlanan yasal adımlar öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınabilecek kararlar öncesinde süreçte gelinen aşamanın Kabine üyeleri tarafından ele alınacağı belirtiliyor. BÖLGESEL GÜVENLİK GELİŞMELERİ DE GÜNDEMDE Kabine toplantısında dış politika ve bölgesel güvenlik konularının da görüşülmesi bekleniyor.Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ile Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

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