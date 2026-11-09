Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında emekli maaşlarına yönelik olası düzenleme yer alıyor. Ancak ek zam yapılacağına veya yeni bir düzenlemenin kesinleştiğine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Habertürk'ün haberine göre, emekli aylıklarına enflasyon farkının yanı sıra ek zam veya refah payı verilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenleme kapsamında seyyanen zam ihtimali de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda emeklilere yönelik çalışmalar hakkında sunum yapması bekleniyor.

Toplantının başlangıç saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Erdoğan'ın toplantı sonrasında Kabine kararlarını ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI VE GÜVENLİK RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomi gündeminin bir diğer başlığı fon soruşturmasındaki son gelişmeler olacak. Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarının değerlendirilmesi ve sermaye piyasalarına yönelik alınabilecek önlemlerin görüşülmesi öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da Kabine'nin gündeminde bulunuyor. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin sahadan gelen istihbarat ve güvenlik raporlarının değerlendirilmesi, sürecin ilerleyişi ile atılması planlanan adımların ele alınması bekleniyor.

COP31 HAZIRLIKLARI VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da toplantıda değerlendirilecek.

Dış politika başlığında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler, ABD-İran gerilimi ve İsrail'in saldırıları ele alınacak. ABD'de tamamlanan ara seçimlerin sonuçları ile Türkiye'ye ve bölgeye olası etkilerinin de görüşülmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin sonuçları da toplantıda değerlendirilmesi beklenen konular arasında yer alıyor.