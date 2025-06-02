Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
Toplantının ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye' ve atılacak adımların olması bekleniyor. 'Terörsüz Türkiye' gündeminin yanında ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacağı belirtiyor.
Toplantı saat 15.00'te başlayacak.
İNFAZ PAKETİ DE GÜNDEME GELECEK
AKP'nin Meclis'e getirdiği ve DEM Parti'nin eleştirilerine neden olan infaz paketine dair değerlendirmeler de masaya yatırılacak.