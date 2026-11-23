Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi olacak.

Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenleme kapsamında, yasal artışların yanı sıra ilave refah payı verilmesine ilişkin seçenekler değerlendirilecek. Ancak ek zammın oranı, refah payının hesaplanma yöntemi ve emekliler arasındaki maaş farklılıklarının nasıl giderileceği henüz netleşmedi.

HEDEF YIL SONUNA KADAR MECLİS'E SUNMAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'daki açıklamasında Erdoğan'ın talimatıyla emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Işıkhan, hazırlıkların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirmişti.

Yılmaz ise 6 Kasım'da, tüm emeklileri kapsayacak refah düzenlemesinin yıl sonuna kadar TBMM'ye sunulmasının hedeflendiğini söylemişti. Yılmaz, 14 Kasım'daki değerlendirmesinde de hazırlanan farklı seçeneklerin Erdoğan'a sunulmasının ardından yasama sürecine geçilmesinin planlandığını belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETTE RESMİ MÜZAKERE HENÜZ BAŞLAMADI

Kabine'nin ekonomi gündeminde 2027 yılı asgari ücret hazırlıkları da bulunuyor. Hazırlıkların enflasyon ve çalışanların alım gücü çerçevesinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Yılmaz, ücret belirlenirken çalışanların refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve istihdamın korunmasının da dikkate alınacağını açıklamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun resmi müzakere süreci henüz başlamadı. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDA 113 TUTUKLAMA

Sermaye piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon iddiaları kapsamında yürütülen fon soruşturmasının da toplantıda ele alınması bekleniyor. Soruşturmanın ekonomik ve hukuki sonuçları, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar ve piyasa güvenliğini artıracak yeni tedbirlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Yılmaz, 6 Kasım'daki açıklamasında soruşturma kapsamında 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirmişti. Aynı açıklamada, adli süreç kapsamında 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını belirtmişti.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA DA GÜNDEMDE

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin mevcut aşaması, yürütülen çalışmalar ve atılması planlanan adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Güvenlik kurumlarının değerlendirmeleri ile sürecin siyasi ve hukuki boyutlarının da gündeme gelmesi öngörülüyor. Toplantı öncesinde bu kapsamda alınmış yeni bir karara ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.