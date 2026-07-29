Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de bir araya geliyor.
Toplantının en önemli başlıklarından birini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen süreç yasası ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak yasal adımlar oluşturacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan elde ettiği son raporların kabine üyeleriyle paylaşılarak, sahadaki durumun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
SAVAŞIN ETKİLERİ DE MASADA
Ekonomideki gidişat ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmalar da kabinenin masasında olacak. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararının ardından para piyasalarındaki göstergeler ve enflasyonla mücadelede atılabilecek ek adımlar ele alınacak. Ayrıca bölgede yeniden alevlenen ABD-İran savaşı tüm boyutlarıyla görüşülecek. Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimin, başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye ekonomisine ve tedarik zincirlerine olası etkileri üzerinde durulacak.
F-35 SÜRECİ
Dış politikada ise Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen diplomatik temaslar ön plana çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen NATO zirvesi marjında ABD tarafıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntıları kabinede bir kez daha masaya yatırılacak. Özellikle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen son aşamanın toplantıda ele alınacağı öngörülüyor.
ORMAN YANGINLARI
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele de kabinenin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. İlgili bakanlıkların yangınlara karşı yürüttüğü hazırlıkların gözden geçirilmesi, risk haritalarının yeniden değerlendirilmesi ve devam eden yangınlarla sürdürülen operasyonel mücadelenin tüm detaylarıyla incelenmesi planlanıyor.