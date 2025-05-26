AKP’nin Şubat ayında yaptığı ve yönetim kadrolarının önemli oranda değiştiği büyük kongresinden sonra kabine değişikliğiyle ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği yapmamıştı.

Kabine değişikliğinin 3 Haziran sonrasında yapılabileceği iddia edildi. 3 Haziran’da kabinede yer alan bakanlar emeklilik hakkı kazanmış olacak.

TGRT’de konuşan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti.

8 BAKAN DEĞİŞEBİLİR

Değişiklik için bayram sonrasını işaret eden Kulat “1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18’e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor” diye konuştu.

Kulat, Murat Kurum, Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz’ın yerini koruyacağını da iddia etti.