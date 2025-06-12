2023 seçimlerinin ardından 3 Haziran itibariyle açıklanan Kabine üyeleri arasında yakın zamanda bir değişimin olup olmayacağı, bir değişimin gerçekleşmesi durumunda bundan hangi bakanların etkileneceği, hangi yeni isimlerin görev alacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

"CİDDİ DEĞİŞİM HAZIRLIĞI VAR"

Eski AKP Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda isimleri pek değiştirmediğine dikkat çekerek bu açıdan taktik değiştirdiğini söyledi.

Tayyar, Kabine değişiminin bu cuma günü olacağını söyleyenlerin bile varlığını belirterek sistem açısından değişim için ciddi bir hazırlığın olduğunu ifade etti.

Tayyar, "Bakanlıkların bölünmesi ve müsteşarlıkların geri getirilmesi gibi" diyerek sistem değişikliğine örnek vererek bakan yardımcılıklarının kaldırılması gerektiğini bu makamın sisteme bir yük getirdiğini söyledi.

YERİ GARANTİ OLAN TEK İSİM

Çok köklü bir değişim beklemediğini belirten Tayyar, son günlerde konuyla ilgili dedikoduların arttığına dikkat çekti.

Yeri garanti olan tek bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyleyen Tayyar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer değişikliği ihtimalinin de gündeme gelebileceğini belirtti.