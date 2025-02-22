31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gideceği iddialar edilirken gözler yarınki AKP kongresine çevrildi. Erdoğan'ın parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklere gideceği öne sürüldü.

İktidara yakın TGRT Haber'de Erdoğan'ın kabinedeki bazı bakanları arayarak teşekkür ettiği ve veda ettiği iddia edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik şu iddialarda bulundu:

-Genel merkezde herkes kabine değişikliği olacak diye bekliyor. Ankara'da herkes Resmi Gazete'yi bekliyor.

-Ankara'da böyle bir hava var. Hatta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı bakanlarla görüşüp teşekkür ettiği aktarılıyor.

HANGİ BAKANLARIN İSİMLERİ GEÇİYOR?

Kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde işaret edilen isimleri geçtiğimiz haftalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un isimleri geçmişti.