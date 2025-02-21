AKP 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat 2025 Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Genel başkanlık yarışının olmayacağı kongrede gözler AKP yönetimi ve kabineye çevrildi.

HER 2 KİŞİDEN BİRİ GİDECEK

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İl ve ilçe kongrelerinde köklü değişime giden Erdoğan’ın A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve partinin ana karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) da yüzde 50’nin üzerinde değişim bekleniyor.

Kabine revizyonu ise kongre sonrasına bırakılacak. Erdoğan’ın yeni A takımının AKP’nin 2028 seçim kadrosunu olacağı da kulislerde konuşuluyor. Değişikliklerin Erdoğan’ın “yenilenme” ve “enerji değişimi” çağrılarına yönelik yapılacağı ifade ediliyor. ‘Metal yorgunluk’ tespit edilen isimlerin yerini gençlere bırakacağını kaydeden parti kaynakları, Erdoğan’ın enerjisini tüketmemiş olanlarla yola devam etmek istediğini kaydediyor.

ZORLU İDDİASI

Kabinede en az 5 bakanın değişeceği öne sürülürken; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun görevden affının isteneceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın seçmen şikayetlerini göz önünde bulunduracağı da belirtilirken Erdoğan’ın İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Ankara milletvekili Kürşad Zorlu’ya yeni kabinede görev vereceği ifade ediliyor.

Zorlu İYİ Parti'de olduğu dönemde Akşener'e yakınlığıyla bilinirken, 'Akşener'in prensi', 'Akşener'in sağ kolu' yorumları yapılmıştı.

Öte yandan bazı kurmaylar da “Sürpriz isimler gidebilir” yorumunu yapıyor.