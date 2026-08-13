Kabinede yeni bir değişiklik yapılacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Buna göre bazı bakanların görevden alınmasının beklendiği, bazılarının ise görevlerinin değiştirileceği iddia edildi.

'BYD KRİZİ'NİN FATURASI ONA KESİLDİ

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın görevden alınması bekleniyor.

Kacır'ın görevden alınmasında, Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Manisa'da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya almasının etkili olduğu öne sürüldü.

Kacır'ın yerine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün getirilmesinin beklendiği ileri sürüldü.

OSMAN AŞKIN BAK VE ÖMER BOLAT İDDİASI

Kacır'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da değişiklik iddiası gündeme geldi.

Buna göre Bakan Osman Aşkın Bak'ın görevden alınacağı, yerine başka bir ismin atanmasının beklendiği öne sürüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da görevden alınması beklenen isimler arasında olduğu iddia edildi.

MURAT KURUM'A ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kabine değişikliği iddialarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

Kurum'un görevden alınması yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na getirilmesinin beklendiği öne sürüldü. Bu değişiklikte Kanal İstanbul projesinin etkili olduğu iddia edildi.