AKP'nin büyük kongresini tamamlamasının ardından beklenen Kabine revizyonu henüz gerçekleşmedi. Kabine'de değişiklik yapılamamasının nedeni olarak boşalacak koltuklara alternatif isimlerin bulanamaması gösteriliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Değişikliğin hazirana kaldığı ileri sürülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun görevden alınacak isimlerden biri olduğu belirtildi.

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor. Parti kaynakları, kabinede koltuğu riskte olan isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığının altını çiziyor.

MİLLETVEKİLİ İSİMLERDEN TRANSFER YAPILMAYACAK

AKP kurmayları, kabineye milletvekili isimlerden transfer yapılmayacağını da belirtiyor.

Bu duruma gerekçe olarak ise “Anayasa değişikliği görüşmelerinde Meclis aritmetiğini riske atmak istenmemesi” gösteriliyor.