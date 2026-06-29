Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin iki haftadır sürdürdüğü eylemlere ve açlık grevine karşı sessiz kalması ile tepkileri toplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.



Tekin'in konuşması sırasında görevlilerden su istemesi ve gelen suyu çömelerek içmesi üzerine salonda alkış sesleri yükselirken, görüntüler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.





"MAĞDUR ÖĞRETMENİ DUYMAYAN ZEMZEMLE YIKANSA NE OLUR?"



Kullanıcılar, haftalardır devam eden öğretmen eylemlerine karşın Bakan Tekin'in hiçbir girişimde bulunmaması, üstelik mağdur öğretmenler için "Bize başvuru yapmadılar" gibi skandal açıklamalarda bulunmasını hatırlatarak "Üç kuruşa geçinmeye çalışan öğretmenin hakkını görmeyen, zemzemle yıkansa ne olur?" eleştirilerinde bulundu.



Öte yandan bu hareketlerin, dün sona eren AKP'nin Sapanca kampından sonra kabinede beklenen değişikliklerden önce gelmesi, Tekin'in kamuoyuna oynayarak koltuğuna sağlama alma çabası olarak yorumlandı.