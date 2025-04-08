Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kullandığı “cunta yönetimi” ifadesine Kabine üyesi bakanlar ve AKP’den tepkiler geldi.

Ancak Özel, bu kelimeyi ilk kez 10 gün önce 29 Mart 2025’te dillendirdi.

29 MART

İstanbul Maltepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nde konuşan Özel, “Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişimde bulunanlar, halihazırda iktidarda oldukları için şu an başımızdaki cunta pozisyonundadırlar. Başımızdaki cunta darbe girişimine, bir takım ufak tefek yerlerden devam etmeye çalışmakta” dedi. Özel aynı konuşmasında ayrıca, “Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır, Mehmet Şimşek MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur” dedi.

3 NİSAN

Özel 3 Nisan’da CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şöyle dedi:

-Maalesef bu süreçte muhatabım bir cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır.

-Cunta başkanları, demokrasiden anlamaz, sözden anlamaz, milletin iradesini sakatlamaya heveslenmiş, demokrasiden nasibini almamışlardır.

-Demokrasi ile gelip diktatör olmaya çalışanların bütün emareleri bünyede bulunmaktadır.

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Özel, önceki gün ise CHP Kurultayında Erdoğan’a seslenerek, “Korkma, cesaretin varsa çık karşımıza. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız. Milletin kararına hürmet etmeyenler cuntadır. Cuntacısınız, teslim olmayacağız” dedi.

16 BAKAN SOSYAL MEDYADAN SIRAYLA CHP LİDERİNE YANIT VERDİ

CHP lideri Özgür Özel, kurultay konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert biçimde eleştirdi ve “Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetiyor. Demokratik yollarla o cuntayı dağıtma zamanıdır” dedi.

Özel’in bu sözlerine kabine üyesi 18 isimden 17’si sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 16 bakan saat 12.19’dan başlayarak akşam 22.09’a kadar sırayla yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı olmayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise cunta tartışmasına girmeyen tek isim oldu.

Özel, kurultay konuşmasında İBB’ye yönelik operasyona değindi ve MASAK raporuyla ilgili “Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir.MASAK’ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek’in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar” dedi.

Şimşek saat 12.19’da yazılı açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı.

İŞARET FİŞEĞİ

"Cunta" sözüne ilk cevap da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi ve “Bu dil içindeki “cunta” özlemini başkalarına yansıtma halidir” dedi.

Yılmaz, saat 15.02’de Özel’e cevap verdi. Daha sonra da Bakanlar sıraya girerek arkaya arkaya açıklama yaptı.

Yılmaz’ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 15.11’de açıklama yaparak takip etti. Memişoğlu, "Cunta yönetimi" sözlerini sarf eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları hiçbir suretle kabul edilemez” dedi.

Kabine üyeleri daha sonra saat 22.09’a kadar sırayla ‘cunta’ tartışmasına girdiler ve Özel’i eleştirdiler.