Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi.

Külliye'de yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne değinen Erdoğan, "NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği, en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü biçimde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı" dedi.

Zirve öncesinde altyapı eksikliklerinin giderildiğini ifade eden Erdoğan, bakanlıklar, Ankara Valiliği ve yerel yönetimlerin koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

YENİ ZİRVE ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde Ankara'nın bir uluslararası zirveye daha ev sahipliği yapacağını belirterek, "Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyet'imizin 103'üncü yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihinde düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de sergileyeceğiz" dedi.

'ARTIK REDDİ MİRAS YAPAN TÜRKİYE YOK'

Erdoğan şunları söyledi:

"Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddimiras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla dolu binlerce devletler silsilesinin son halkasıdır. NATO Zirvesi işte tam bunları gösteren bir toplantı olmuştur. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç sesleriyle coşturan Mehter takımımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır."