Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye iyileştirme sene başından önce yapılacak" mesajının ardından toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında emeklilere yönelik maaş düzenlemesi yer alacak.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emeklilere enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 ila 15 arasında refah payı verilmesi gündemde.

Yaşı ve prim gün sayısı yüksek olan emeklilere, daha yüksek bir refah payı ya da seyyanen zam verilecek.

FON SORUŞTURMASI SÜRECİ

Kabine toplantısında fon soruşturmasına dair ayrıntılar da masaya yatırılacak. Adli boyutunun yanı sıra tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcılara yönelik ara ödemelere ilişkin de detaylar gündemde olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde, alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlendi. Bir yandan da gözler TBMM'deki İzleme Komisyonu'nda olacak.

Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama da güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında Kabine toplantısında masaya yatırılacak.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Türkiye'nin beklentisi İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi.

İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere dair ayrıntılar da ele alınacak. Öte yandan COP31 Antalya Zirvesinin yansımaları toplantıda değerlendirilecek.