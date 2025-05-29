14-28 Mayıs seçimlerinin ikinci yılını geride bırakmasının ardından Kabine değişikliği iddiaları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Haziranın ortasından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi belirlemesi beklenirken; bazı isimlerle iki yıllık görev süreleri sonrası vedalaşılacağı öne sürüldü.

ENERJİ!

Mynet'in haberine göre; 2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlerle yola devam edilmeyecek. Yeni, güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler ön plana çıkacak.

SUKUNET AYRINTISI

AKP kaynakları ayrıca bir ismin gündeme gelmesinin o isme zarar verdiğini Erdoğan’ın seneler boyunca böyle bir düşüncesinin olduğunu o nedenle bakanlık isteyen, bekleyen kişilerin sükûnete büründüğünü aktarıyor.