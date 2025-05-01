Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" açıklamasını yaptı. Uraloğlu, "Çok net bir irademiz var, biz Kanal İstanbul’u yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise dün grup toplantısı öncesinde Kanal İstanbul'un gündemlerinde yer almadığını "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" sözleriyle ifade etmişti.

KURUM 'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul ile ilgili konuşmuştu.

Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını vermişti.

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia eden Kurum, şunları kaydetmişti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."