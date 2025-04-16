ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre Trump yönetimi, gizli belgeleri kimin göreceği konusunda skandala varan bir karışıklık yaşıyor.

Bu durum öyle bir hale geldi ki, üst düzey danışmanlar güvenlik eşliğinde Pentagon'dan kovuldu, ABD Başkanı Donald Trump ise baş danışmanı Elon Musk'ın bir Çin ile ilgili savaş planları hakkındaki bir brifingde yer alacağını son anda öğredikten sonra milyarder iş adamını listeden çıkardı

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'e dair üst düzey bir brifingin Elon Musk’a verilmesi planının sızdırılması üzerine Dan Caldwell ve Darin Selnick’in görevlerini askıya aldı.

Sızıntı yalnızca Pentagon’da değil, Oval Ofis’te de rahatsızlık yarattı. Axios’un edindiği bilgiye göre, Musk’a verilecek gizli brifingi Hegseth değil Trump da iptal ettirdi.

Trump’ın tepkisi oldukça sert oldu. Axios’a konuşan üst düzey bir yetkili, Trump'ın “Elon orada ne halt ediyor? Gitmesini engelleyin,” dediğini aktardı.

MUSK, ÇİN'İN CEBİNDE Mİ?

Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrılmaması, Trump yönetiminde oynadığı rolün belirsizliği ve milyarder danışmanın saldırgan açıklamaları, kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Ancak Çin konulu brifing planı, Trump’ın da artık bu konuda tavır almasına neden oldu. Trump'ın Elon Musk'a olan tepkisini aktaran yetkili, “Başkan hala Elon’u seviyor ama bazı kırmızı çizgiler var. Elon’un Çin’de ticari çıkarları var ve Çin ile ilişkileri iyi, bu yüzden bu brifing doğru karar olmazdı" diye konuştu.

Bu gelişmelerin kamuoyuna yansıması 20 Mart’ta New York Times’ın haberleriyle oldu. Haberde Musk’a ertesi gün Çin’le olası bir savaş senaryosuna dair Pentagon’da gizli bir brifing verileceği yazıyordu.

Trump o gece saat 23.00’te Truth Social’da haberi yalanladı. “Yalan Haber,” dediği paylaşımda, “Elon Musk’a Çin’le savaş konulu bir brifing verileceği tamamen uydurma,” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın yapıldığı sırada brifingin kapsamı zaten değiştirilmişti.

KORUMA EŞLİĞİNDE ÇIKARTILDILAR

Musk, 21 Mart’ta yine de Hegseth ile Pentagon’da bir araya geldi ama Çin konusu gündeme gelmedi. O gün Beyaz Saray’da Trump, Musk’ın Çin bağlantıları hakkında konuştu.

Trump, “Elon’un Çin’de iş ilişkileri var, bu onu etkilenebilir hale getiriyor,” dedi. Musk ise X’te yaptığı paylaşımda, “NYT’ye sahte bilgi sızdıran Pentagon çalışanlarının yargılanmalarını sabırsızlıkla bekliyorum,” dedi.

Politico, haberi sızdırdığı iddia edilen danışman Dan Caldwell’in ardından danışman Darin Selnick’in de görevden alındığını ve Pentagon’dan çıkarıldığını bildirdi. Danışmanlar, Pentagon'dan koruma eşliğinde çıkartıldı.

Soruşturma yalnızca Musk brifingiyle sınırlı değil. Panama Kanalı planları, Kızıldeniz operasyonları ve Ukrayna istihbaratına dair bilgilerin de sızdırılmış olabileceği belirtiliyor.