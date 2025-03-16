46 yaşında olan Kev Coles, kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede Eylül ayında dördüncü evde kanser olduğunu öğrendi. Mide ağrıları ve sindirim sorunları yaşayan talihsiz adam basit sandığı ağrılarını önce kabız sandı. Fakat ağrıları giderek artan Coles, doktora gittiğinde kendisine müshil verilerek evine gönderildi.

TEN RENGİ SARIYA DÖNMEYE BAŞLADI

Evde normalin dışında derlemeye başlayan Coles, ten renginin de yavaş yavaş sararmaya başladığını gördü. Ve durumun kabızlıktan öte ciddi bir rahatsızlık olduğunu fark etti.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Hastanede kendisine detaylı yapılan tetikler sonucunda talihsiz adam bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Hastalı artık son evredeydi ve doktolar kendisine sadece birkaç ay ömrü kaldığını söyledi. Bağırsağında bulunan 9 cm büyüklüğünde tümör, cildinde sarılığa neden olmuştu.

BİRKAÇ AY ÖMRÜ KALMIŞ

46 yaşındaki adama karaciğer yetmezliğinden dolayı kendisine birkaç ay ömrü kaldığı söylendi. 35 kilo veren Coles artık hareket etme kabiliyetini de kaybetmeye başladı. Kanser adamın tüm bedenini sardı. Coles ve ailesi bir an önce bu hastalıktan kurtulmayı umarken doktorlar ise umutlu bakmıyor.