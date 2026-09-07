Keşif, Helsingborg'un kuzeyinde İsveç ile Danimarka arasındaki Öresund elektrik kablolarının değiştirilmesi için yürütülen çalışmalar sırasında yapıldı. İnşaatı takip eden arkeologlar başlangıçta bölgede eski yerleşimlere ait çakmak taşı parçaları bulurken kazı ilerledikçe sıradan bir taş yığını gibi görünen alanın altında mezar yapıları ortaya çıktı.

TAŞLARI GEMİ BİÇİMİNDE DİZMİŞLER

Arkeologların ortaya çıkardığı en dikkat çekici yapı, taşların bir geminin dış hatlarını oluşturacak şekilde dizildiği yaklaşık 3 metre uzunluğundaki mezar oldu. Bunun yanında iki yuvarlak taş yapı daha tespit edildi. Araştırmacılar yapıların geçmişte toprak veya çimle örtülerek alçak bir mezar höyüğü görünümünde olabileceğini düşünüyor.

Mezar alanında ayrıca yakılmış insan kalıntılarının konulduğu dört küp bulundu. Kaplar zarar görmeden çıkarılarak laboratuvara götürüldü. Yapılan incelemelerde küplerin içinde yakılmış insan kemikleri, birinin içerisinde ise metal bir nesne tespit edildi. Küplerin küçük taş bölmelere dikkatlice yerleştirildiği ve üzerlerinin taş levhalarla kapatıldığı belirlendi.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE MEZARLAR BULUNMUŞTU

Domsten'deki keşfin tek başına olmadığı da ortaya çıktı. Arkeologlar 2019 yılında yaklaşık 100 metre uzaklıkta başka bir taş mezar yapısı bulmuş, burada da bir yakma mezarı ile iki urne ortaya çıkarmıştı. Bu mezarlar yaklaşık MÖ 1400-1050 yıllarına tarihlendirilmişti. Yeni yapının benzer özellikler göstermesi, bölgenin uzun süre mezarlık olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

Yeni bulunan mezarlar henüz kesin olarak tarihlendirilmedi. Yapıların biçimine göre yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor. küplerdeki kemikler ve diğer kalıntılar üzerinde yapılacak incelemelerle hem kesin tarihin hem de burada kimlerin gömüldüğünün belirlenmesi hedefleniyor.