Yunanista’ın Doğu Akdeniz’de cuma günü ilan ettiği NAVTEX, Atina ve Ankara hattında gerilimi artırdı. Yunan hükümetinin elektrik kablo hattı için yayımladığı NAVTEX’e Türkiye, “Onay alma prosedürü tamamlanmadı” diyerek tepki göstermişti.

COP31 MANEVRASI

Yunan Kathimerini gazetesi, Girit-Kıbrıs elektrik bağlantısı (GSI) için Fransız araştırma gemisi “Abeille Marengo”nun Türkiye’den izin alması konusunda diplomatik pazarlık yaşandığını yazdı. Atina, Ankara’dan izin alınmasına karşı çıkarken üç senaryo gündeme geldi. İlk senaryoya göre araştırmalar, 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi sırasında başlayacak. Paris, Ankara’ya diplomatik bildirimde bulunacak.

Türkiye’nin bunu izin talebi, Fransa’nın ise bilgilendirme olarak yorumlayacağı öne sürüldü. Benzer yöntemin Suudi Arabistan finansmanlı EMC kablo projesinde uygulandığı hatırlatıldı.

Bahamalar bayraklı “Kobi Ruegg” gemisi araştırmaları sırasında karşılıklı yetki iddialarına rağmen engellenmemişti. İkinci senaryoda Türk savaş gemilerinin bölgeye gitmesi, üçüncüde ise 2024’te araştırmaların durduğu Kasos krizinin tekrarlanması öngörülüyor.

MİÇOTAKİS’TEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Fransız “Abeille Marengo” gemisi hazırlıklarını sürdürürken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün yaptığı açıklamada, araştırma izinlerini Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın verdiğini savundu.