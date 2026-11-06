Kanada'nın Lytton kasabasında Haziran 2021'de atmosferik basıncın yarattığı sıcaklık kubbesi cıvayı 49,6 dereceye fırlatarak ülke tarihinin en yüksek seviyesini kaydetti. Tarihi rekorun hemen ardından patlak veren orman yangını, tüm kasabayı 15 dakika içinde küle çevirdi.

"HEAT DOME" ETKİSİ NASIL OLUŞTU?

Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde 2021 yılında etkili olan meteorolojik sistemde, atmosferdeki yüksek basınç tabakası sıcak havayı yer seviyesine doğru hapsetti. "Sıcaklık kubbesi" adı verilen bu kilitlenme, sıcak havanın yükselip dağılmasını engelleyerek bölgede fırın etkisi yarattı. Normalde ılıman ve yağışlı bir iklime sahip olan bölgede hava katmanı günlerce tahliye edilemeyerek rekor seviyelere ulaştı.

Termometrelerin 49,6 dereceyi görmesiyle birlikte yerel altyapıda eş zamanlı bozulmalar meydana geldi. Şehir şebekesine bağlı elektrik kabloları yüksek sıcaklık nedeniyle genleşip direklerden sarkarak eridi. Otoyollardaki asfalt tabakası basınca dayanamayarak yarıldı ve evlerin dış cephesini kaplayan vinil malzemeler bükülerek formunu kaybetti.

DEV YANGIN KASABAYI YOK ETTİ

En yüksek sıcaklığın ölçüldüğü günün hemen ertesinde, aşırı kuruyan bitki örtüsünün tutuşmasıyla dev bir orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına yönelen alevler savunma hattı kurulmasına fırsat vermedi. Acil tahliye kararı alınan Lytton kasabasındaki yapıların neredeyse tamamı 15 dakika içinde yanarak yok oldu.