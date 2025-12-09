

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Almanya merkezli AIDAdiva yolcu gemisinde çok sayıda kişiyi etkileyen norovirüs salgını tespit edildiğini duyurdu. 30 Kasım'da rapor edilen salgının belirtileri arasında ishal ve kusma olduğu ifade edildi. Bazı vakalarda ise kusmanın şiddeti nedeniyle kaburga çatlaklarının da yaşandığı belirtildi.

GEMİ BİRÇOK ÜLKEYE UĞRADI

AIDAdiva, 10 Kasım'da Hamburg'dan 133 günlük bir dünya turuna çıktı. Gemi yolculuk boyunca İngiltere, Kanada, ABD, Meksika, Panama, Japonya, Tayvan, Singapur, Tayland ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye uğradı. 23 Mart 2026'da Almanya'ya dönmesi planlanıyor.

Cruise Mapper’ın verilerine göre AIDAdiva, 10–28 Kasım arasında ABD'de Boston, New York, Charleston ve Miami limanlarına yanaştı. Gemi, planlanan rotaya göre şu sıralar Kosta Rika açıklarında bulunuyor.

HASTANELER İZOLE EDİLİYOR

CDC'nin yayınladığı salgın bildirisinden ardından AIDA Cruises'ın gemide dezenfeksiyon uygulamalarını yoğunlaştırdığını, semptom gösteren kişilerden dışkı örnekleri toplandığını ve hastaların izole edildiğini açıkladı.

AIDA şirketi de yaptığı açıklamada, "Kasım–Nisan arasında artış gösteren mevsimsel hastalıklar nedeniyle gemide ek hijyen protokolleri devreye alındı ve vaka sayıları düşüş eğiliminde" ifadelerine yer verdi.

CDC verilerine göre bu, 2025 yılında bildirilen 21. gemi kaynaklı gastrointestinal salgın olurken, bunların 16’sının norovirüs kaynaklı olduğu belirtildi.

VAKALAR HIZLA YÜKSELİYOR

Uzmanlar ise özellikle yılbaşı sonrasında artış gösteren norovirüs vakalarının bu yıl normalden daha erken yükselişe girdiğini ifade etti. Temasın yoğun olduğu tatil dönemleri virüsü hızla yayılmasına uygun ortamlar arasında yer alıyor.

CDC'nin son verileri, 22 Kasım haftasından yapılan testlerin yüzde 12,5'inin pozitif çıktığını gösterdi. Bu oran iki hafta öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış anlamına geliyor. Ancak sağlık kuruluşları, test yaptırmayanların çokluğu nedeniyle gerçek hasta sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

1 Ağustos–13 Kasım arasında ABD genelinde 153 norovirüs salgını kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 69 idi.

YAYILMASI KOLAY ETKİSİ AĞIR

Norovirüs, enfekte kişilerin kusmuk veya dışkısının temas ettiği yüzeyler, ortak kullanılan mutfak eşyaları ya da kirli gıdalar yoluyla hızla yayılabiliyor. Her yıl yaklaşık 21 milyon Amerikalıyı enfekte eden virüs, özellikle ileri yaş grubunda ölümcül olabiliyor.

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 12–48 saat sonra başlıyor. Şiddetli kusma ve ishal nedeniyle vücudun hızla sıvı ve elektrolit kaybetmesi, ciddi dehidrasyona yol açabiliyor. Bu durum tansiyon düşüklüğü, organlara yetersiz kan akışı ve hatta nöbetlere kadar varan tehlikelere neden olabiliyor.

Norovirüs kış aylarında ve toplu tatil dönemlerinde daha sık görülüyor. Semptomlar zaman zaman COVID-19 ile karıştırılabiliyor, çünkü her iki hastalık da ateş, baş ağrısı ve halsizlik yaratabiliyor.

El dezenfektanlarının norovirüs üzerinde tek başına etkili olmadığını belirten uzmanlar, bu nedenle sık sık sabun ve suyla el yıkamanın kritik önem taşıdığını hatırlatıyor.