İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Manchester United'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın golleri getirdi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Chelsea, 50. dakikada Rogers'ın golüyle öne geçti.
Manchester United'da Lisandro Martinez, 63. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Chelsea'nin aynı pozisyonda kazandığı penaltıda topun başına geçen Palmer, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmadı.
MANCHESTER UNITED 7 PUANDA KALDI
Ligde bir hafta sonra kazanan Chelsea, puanını 16'ya yükseltti. Tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 9 maça çıkan Manchester United ise Premier Lig'de 7 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Manchester United ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.