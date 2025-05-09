Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) kabusu geri döndü; İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında ve Balıkesir ile Bursa kıyılarında müsilaj yeniden etkili olmaya başladı.

Deniz yüzeyinde gözle görülür tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçıları hem de çevre sakinlerini endişelendirirken uzmanlardan temkinli açıklama geldi.

KINALIADA'DA MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın açıklarındaki müsilaj Marmara Denizi'nde yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açıklarda ise daha az yer kaplaması dikkati çekti.

Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak'ta müsilaj gözlenmişti.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep etmişti.

BALIKESİR'DE MÜSİLAJ ENDİŞESİ

Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.

Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.

Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Bandırma Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

BURSA'DA YAZLIK BÖLGELERDE GÖRÜLDÜ

Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.