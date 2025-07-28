Olayın ardından federal yetkililer soruşturma başlattı. FBI, ölümün koşullarını araştırdığını doğruladı ancak olayın cezai bir soruşturma kapsamında olup olmadığını henüz açıklamadı. FBI Houston ofisinden yapılan açıklamada, soruşturmanın ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük ve Sınır Koruma ve gemi işletmecisi ile koordineli yürütüldüğü belirtildi.

‘SERENITY’ GÜVERTESİNDE TIBBİ YARDIM ANONSU

KHOU11 kanalına konuşan yolcular, 23 Temmuz gecesi “Serenity Deck” (Huzur Güvertesi) için yapılan tıbbi yardım anonsuyla uyandıklarını ifade etti. Yolculardan biri, olayın ardından gemiden iniş sırasında federal ajanların da gemiye bindiğini söyledi.

Gemide bulunan Amanda Meadows adlı bir kadın yolcu ise, olay gecesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Meadows, alarm sesleriyle uyandıktan sonra üst güverteye çıkmak istediğini ancak personel tarafından engellendiğini belirtti. Ardından casinoya gitmek istediğini söyleyen Meadows, burada da izin verilmediğini, kendisine odasına dönmesinin söylendiğini aktardı.

'SALDIRIYA UĞRAYAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ'

Meadows, daha sonra tekrar güverteden geçerken bir personelin kendisine birinin saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini söylediğini iddia etti. İddiaya göre olay, gemideki kumarhanede yaşanan bir kazanç sonrası meydana geldi. “Başta pek anlamadım. Biri güvertede kayıp mı etti sandım” diyen Meadows, olayı tam kavrayamadığını ifade etti.

Ancak Carnival Cruise Line, gemide yaşanan ölümle ilgili iddialara sert yanıt verdi. Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada, “Carnival Dream gemisinde şüpheli bir ölüm soruşturması yürütülmemektedir. Misafirlerin bu tür asılsız söylentiler yayması üzücü.” ifadelerine yer verildi.

FBI: İNCELEME RUTİN BİR PROSEDÜR

FBI tarafından yapılan son açıklamada ise, gemilerde yaşanan her ölüm vakasının FBI tarafından rutin olarak incelendiği ve bu durumun doğrudan şüpheli bir olaya işaret etmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, olayla ilgili yürütülen incelemelerin devam ettiği ve şu aşamada kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşılmayacağı duyuruldu.

Carnival şirketi ise, yaşamını yitiren yolcunun yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu zor zamanda kalbimiz ailesiyle birlikte" mesajını paylaştı.