Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla tatillerini başka şehirlerde geçirmek isteyen milyonlarca sürücü yollara döküldü; neredeyse her 30 kilometrede bir konulan radarlar ceza kesti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününde hız sınırını aşan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, Yerlikaya, arefe gününde Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya söz konusu araçlardan 23 bin 275'ine ise hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

Bu oranın yüzde 0,9 olduğunu da aktaran Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

RADAR CEZASI NE KADAR?

Öte yandan yeni teklife göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, alkollü araç kullanımına ise 25 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar varan para cezaları uygulanacak.