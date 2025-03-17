Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde AKP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın "Vefa İftarı" programına katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 22 yılda ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan hukuka, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar her alanda Türkiye'nin ileri gittiğini belirterek, enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan, vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den, bölgesinde lider, kalkınan, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, Esad'ın devrilmesinin ardından 8 Aralık 2024'ten bu yana 873 bin Suriyeli'nin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü açıkladı. Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'ye olan güçlü desteğiyle, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye'nin inşa edilmesinin önemine vurgu yaparak "Suriye güçlendikçe ve ekonomisi geliştikçe bu geri dönüşler daha da hızlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin tüm Suriyelileri kapsayan bir anlayışla yardım sağladığını ifade eden Yılmaz Türkiye'nin gücünün, Suriye'deki terörle mücadelede de etkili olduğuna dikkat çekti.