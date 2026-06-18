Bitlis'te yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dron destekli bir denetim yapıldı. Havadan yürütülen kontroller esnasında şüpheli bir aracın tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

DRON VE DÜRBÜN DESTEĞİYLE KAÇAK AVCILAR BELİRLENDİ

Şüpheli aracın belirlenmesinin ardından dürbün yardımıyla bölgede alan taraması gerçekleştiren koruma ekipleri, 2 kişinin yasa dışı yollarla avlandığını saptadı. Durumun netleşmesi üzerine vakit kaybetmeden Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçildi. Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü operasyonel çalışma neticesinde kaçak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, avladıkları 2 canlı kınalı kekliğe de güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

YÜKSEK MİKTARDA PARA CEZASI VE TEKNOLOJİK DENETİM VURGUSU

Yakalanan 2 kişiye, mevzuat doğrultusunda 52 bin 556 lira idari para cezası ve 40 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 92 bin 556 lira para cezası uygulandı. Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, bölgede yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Kaçak avcılıkla mücadele süreçlerinde dron başta olmak üzere tüm teknolojik imkanların etkin bir biçimde kullanılmasının sürdürüleceği vurgulandı.