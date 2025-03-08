Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak denetimlerinde, şüpheli avcılar yakalandı.
Kaçak avcılık yapan kişilere "belgesiz avlanmak", "yasal süreleri dışında avlanmak" ve "takozsuz yarı otomatik tüfek kullanmak" suçlarından 32 bin lira ceza kesildi. Ayrıca, 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve bir karganın vurulması nedeniyle 68 bin 700 lira tazminat ücreti uygulanarak, toplamda 100 bin 700 lira ceza kesildi.
Jandarma, av tüfeklerine el koyarken, vurulan kuşlar Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.