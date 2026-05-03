Hatay’da durdurulan hafif ticari araçta, üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracı durduran polis ekipleri karşılaştıkları manzarayla gözlerine inanamadı. Araçta bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.