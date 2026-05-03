Hatay’da durdurulan hafif ticari araçta, üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracı durduran polis ekipleri karşılaştıkları manzarayla gözlerine inanamadı. Araçta bazılarının üzeri örtüyle örtülmüş 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası kesildi. Araç da trafikten menedildi.