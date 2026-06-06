Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında koordineli bir operasyona imza attı. Ekipler, Uzunköprü-Meriç kara yolu ayrımında şüphe üzerine T.B. (53) idaresindeki ticari taksiyi durdurdu.
Durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkede bulunan Mısır uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü T.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere komutanlığa götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ FİRARİ ÇIKTI
Olayın ardından taksi sürücüsü T.B.’nin kimlik sorgusunu gerçekleştiren jandarma ekipleri, dikkat çeken bir detayla karşılaştı. Şüphelinin; "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" (göçmen kaçakçılığı), "tehdit" ve "yaralama" suçlarından ötürü hakkında 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.
Jandarma komutanlığındaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen organizatör T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.