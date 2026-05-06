Gaziantep’in Nizip ilçesinde gündeme gelen “kaçak ilçe binası” krizi, AKP Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş’un istifasıyla sonuçlandı. Mahkeme kararıyla yıkım kararı verilen binada yapılan milyonlarca liralık tadilat tartışmalara yol açmıştı.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN FAALİYETE GEÇTİ

AKP’li Nizip İlçe Başkanlığı, imara ve mimari projeye aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen bir binayı kiralayarak ilçe binası olarak kullanmaya başladı. Kaçak yapı niteliği mahkeme kararında sabitlenen binada yaklaşık 6 milyon TL’lik tadilat yapılırken, Nizip Sulh Hukuk Mahkemesi, söz konusu yapının ortak alanlara tecavüz edilerek inşa edilen bölümlerinin projeye aykırı ve ruhsatsız olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, bu alanların yıkılarak eski haline getirilmesine karar vermişti. Ancak karar uygulanmadı ve bina AKP ilçe binası olarak faaliyete geçirildi.

İSTİFA SAĞLIK NEDENLERİYLE GELDİ

AKP Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. Karakuş, görevden ayrılma gerekçesini sağlık sorunları olarak açıklarken, partisine ve liderlerine teşekkürlerini sundu. Karakuş, açıklamasında şunları belirtti: “Yaklaşık bir buçuk yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı görevimden, sağlık nedenlerim dolayısıyla affımı talep etmiş bulunuyorum. Bir dava neferi olarak, inandığımız değerler doğrultusunda çalışmaya ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yürümeye her daim devam edeceğim.”

MİLYONLUK TADİLAT TARTIŞMA KONUSU

Mahkeme kararına rağmen binada yapılan tadilat ve kullanım tartışmaları sürerken, konu kamuoyunda büyük tepki topladı. Yapılan tadilatın maliyetinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtiliyor.

