Neredeyse bin yıllık geçmişiyle Wartburg Kalesi, Almanya’nın en tanınmış ve en etkileyici kalelerinden biri olarak öne çıkıyor. 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan ilk Alman kalelerinden biri olma unvanını taşıyor.

Kalenin hemen yakınında bulunan Metilstein Kalesi’nde ise son dönemde bir amatör arkeolog tarafından izinsiz kazılar yapıldığı ortaya çıktı.

Metilstein Kalesi, Wartburg kompleksinin doğrudan bir parçası olmasa da, tarihsel olarak onunla güçlü bir bağa sahip. İki kale de Eisenach şehrine yakın aynı sırt üzerinde yer alıyor. Uzmanlar, Metilstein’ın Wartburg Kalesi’ni stratejik açıdan destekleyen bir ileri karakol veya gözetleme noktası olarak hizmet verdiğini düşünüyor.

Wartburg Kalesi, ana merkez olarak yüzyıllardır önemli bir rol oynarken günümüze oldukça iyi korunmuş halde ulaştı. Buna karşın Metilstein Kalesi, Yüksek Orta Çağ’dan kalma bir harabe niteliğinde ve savunma sisteminin daha çok yardımcı unsuru olarak görev yapmış görünüyor.

İZİNSİZ KAZI İLE KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Bir kişi, resmi izin almadan birkaç hafta boyunca Metilstein Kalesi harabelerinde bağımsız kazı çalışmaları yürüttü. Bu kazılar sırasında Orta Çağ’dan kalma duvar kalıntılarının çeşitli bölümleri gün yüzüne çıktı.

Tahmini olarak 13. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülen ve koruma altında tescilli olan bu tarihi yapı, kazı sonrası açıkta kalan kısımlarıyla birlikte ciddi risk altına girdi. Duvar izleri artık hava şartları, erozyon ve diğer dış etkenlere karşı korumasız durumda bulunuyor.

Bu durum, tarihi kalıntıların profesyonel olmayan müdahalelerle açığa çıkarılmasının yaratabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzinsiz kazı, gönüllü bir anıt koruma görevlisi tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Bunun üzerine polis ve Thüringen Eyaleti Anıtları ile Arkeolojiyi Koruma Dairesi devreye girdi. Kazıyı yapan kişi kısa sürede tespit edildi ve çalışmayı kabul etti.

Yetkililer, kalıntıların daha fazla zarar görmemesi için açığa çıkarılan alanları yeniden toprakla kapatması talimatı verdi. Amatör arkeolog bu talimata uydu.

Uzmanlar olayı 'çok garip' bulurken, kişinin kasıtlı tahribat niyeti taşımadığını, kalıntıları görünür kılmak veya basit bir onarım yapmak istediğini düşünüyor. Ancak arkeolojik yapılar toprak altında daha iyi korunurken, açıkta kaldıklarında hava şartları ve erozyon nedeniyle hızla hasar görebiliyor.

Olay, amatör arkeoloji merakı ile profesyonel koruma ihtiyacı arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, hukuki sürecin devam ettiğini ve kalıcı hasar oluşup oluşmadığını incelemeye devam ediyor.