Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle kültürel mirasın korunması amacıyla tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 1500 YILLIK MOZAİK ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Geç Roma Dönemi'ne ait figürlü taban mozaiğinin yanı sıra tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, 2 yüzük, 13 farklı obje, 3 değerli taş ve "Antik Roma Sikkeleri" adlı kaynak kitap ele geçirildi. MÜZEYE TESLİM EDİLDİ Ele geçirilen mozaikli alan, inceleme ve koruma işlemleri için Mardin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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